Sanita: da riparto fondi cipe al veneto 330 mln per 12 progetti (2)

"Questi fondi – aggiunge il Governatore – sono stati ripartiti con la stessa formula del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, con una quota d'accesso per ogni Regione. La nostra e dell'8,25% e il nostro progetto di autonomia non va a intaccare di un euro cio che spetta agli altri".

Soddisfazione viene espressa anche dall’Assessore regionale alla sanita, Manuela Lanzarin che punta i riflettori sulla “qualita dei progetti proposti, ognuno dei quali costituiva una priorita per sostenere il processo di sviluppo complessivo del sistema infrastrutturale sanitario veneto. I fronti sui quali investire – aggiunge – sono molteplici. Per questo e fondamentale saper attingere a tutte le fonti disponibili, come siamo riusciti a fare anche in questo caso. La piccola differenza tra l’importo complessivo progettuale e l’assegnazione Cipe – tiene a precisare l’Assessore – non e un problema: la si potra recuperare da altre fonti. Oggi portiamo a casa un risultato significativo per tutte le Ullss e per lo Iov. Come abbiamo sempre detto, sul territorio del Veneto nessuno resta indietro”.

