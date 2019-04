1 maggio: padova, al santo pellegrinaggio comunita srilankesi in italia

Padova, 30 apr. (AdnKronos) – Quello di domani al Santo di Padova sara un pellegrinaggio antoniano particolare per le comunita srilankesi residenti in Italia. La preghiera e il pensiero non potranno non andare alla loro patria e a Colombo, colpite duramente dieci giorni fa dal gravissimo attentato terroristico del giorno di Pasqua.

La santa messa sara celebrata mercoledi 1 maggio alle ore 12 in Basilica di Sant’Antonio a Padova dal vescovo di Kurunegala, monsignor Harold Anthony (il cardinale Albert Malcom Ranjith, Arcivescovo di Colombo e presidente della Conferenza episcopale srilankese, quest’anno non sara presente per stare accanto alla popolazione cristiana della capitale srilankese). Al pellegrinaggio organizzato da monsignor Neville Joe Perera, coordinatore nazionale della pastorale degli srilankesi in Italia, partecipera anche l’ambasciatore srilankese, l’onorevole Daya Palpola.

La celebrazione, che sara in lingua cingalese e tamil, verra trasmessa in diretta streaming web sul sito Santantonio.org e in diretta via satellite sui media srilankesi. In tutte le celebrazioni verra ricordata la raccolta fondi attivata dai frati del Santo, con Caritas Sant’Antonio Onlus e Messaggero di Sant’Antonio Editrice per ricostruire il Santuario di Sant’Antonio a Colombo e la vicina mensa per i poveri, con i quali la comunita conventuale di Padova ha un profondo legame affettivo.

(Adnkronos)