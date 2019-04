Leonardo: assessore veneto, ‘il no al prestito del sottosegretario e di buonsenso’

Venezia, 23 apr. (AdnKronos) – ‘Ritengo che il Sottosegretario ai Beni culturali Lucia Borgonzoni faccia bene a dire no al prestito di un’opera d’arte se questo significa impedirne per lungo periodo l’esposizione nella sede in cui e custodita ‘. L’assessore alla cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari si schiera con la rappresentante del Governo che nelle settimane scorse si e detta contraria al prestito al Louvre di Parigi dell’Uomo Vitruviano, il capolavoro di Leonardo da Vinci, conservato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.

‘? giusto favorire gli scambi di opere tra le grandi istituzioni culturali internazionali – conclude l’assessore -, purche sia assolutamente salvaguardata l’incolumita dei capolavori che vengono concessi e che tale concessione non causi un danno a chi li detiene stabilmente. Questo, purtroppo, si verificherebbe se l’Uomo Vitruviano venisse prestato al museo francese: il fragilissimo disegno, infatti, dopo essere stato esposto per tre mesi a Parigi necessiterebbe, secondo una valutazione degli esperti, di un ‘riposo’ di almeno dieci anni. Una condizione inaccettabile e troppo penalizzante per Venezia, per le Gallerie dell’Accademia e per il pubblico italiano a cui l’opera verrebbe di fatto sottratta per un decennio ‘.

(Adnkronos)