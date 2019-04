25 aprile: donazzan alla foiba di lusiana ‘per ricordare tutti i caduti del ’43- ’45’

Vicenza, 24 apr. (AdnKronos) – Domani 25 aprile, alle ore 10.30, presso la foiba bus de La Spaluga, in localita Monte Corno a Lusiana, nel vicentino, l’assessore regionale del Veneto Elena Donazzan sara presente alla Santa Messa che avra luogo per commemorare tutti i caduti e le vittime della Guerra Civile ’43-’45.

“Continueremo anche quest’anno un impegno morale iniziato diversi anni fa, celebrando una Santa Messa per tutti i caduti e le vittime in un luogo simbolo della Guerra Civile che caratterizzo il periodo ’43-’45 – annuncia l’Assessore Regionale – un gesto ricco di significato, un giusto ricordo ed una preghiera per i dimenticati dall’ufficialita della storia. Non raggiungeremo una piena pacificazione nazionale fino a quando non sara dato un giusto riconoscimento a quanti scelsero di combattere per l’Onore d’Italia o di coloro che, in quanto figli, nipoti, madri i padri di chi combatte nella Repubblica Sociale Italiana, si trovarono ad essere vittime dell’odio di una guerra fratricida”.

“L’Italia e l’unica Nazione in Europa che continua ad alimentare divisioni datate oramai piu di 70 anni, l’unica che si ostina a lasciare spazio a chi predica odio spesso ai soli fini di propaganda elettorale o di propria sopravvivenza politica. Una Nazione forte e unita, fa i conti con la propria coscienza, non nasconde le violenze perche ha la forza morale di denunciarle anche quando scomode, come accadde per troppi episodi legati alla lotta partigiana. Quando la storia e messa in luce solo da una parte, come scrisse Paolo Mieli in un suo contributo didattico in uso nelle scuole del Veneto, lascia il dubbio che non sia tutta veritiera. A 70 anni e il tempo di fare i conti con tutta la storia e di mettere finalmente fine alla Guerra Civile”, conclude Donazzan.

(Adnkronos)