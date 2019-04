Dai bracciali Swarovski ai sandali colorati: 5 must have per la moda donna

L’universo femminile è da sempre molto attento ad essere sempre alla moda e per farlo non si può non prendere in considerazione gli accessori. Ne esistono davvero tanti, per ogni gusto e per ogni occasione, ma ci sono in assoluto cinque accessori di cui nessuna donna può fare a meno. Andiamo a scoprirli insieme.

Bracciali Swarovski

Non poteva mancare il bracciale in questa particolare classifica. Esistono modelli, come i bracciali Swarovski casual, che sono molto amati dalle donne e che riscuotono un enorme successo da anni ormai. In acciaio, con charmes, in corda, in caucciù, in plastica: avete solo l’imbarazzo della scelta. È un dettaglio indispensabile per sdrammatizzare un outfit austero o impreziosirne uno sportivo ed essere trendy in ogni occasione.

Orecchini, in tutte le forme

Non si può non partire da un punto fermo di qualsiasi donna. Gli orecchini, che siano pendenti, lunghi o corti, colorati e simpatici o bon ton e seri, ce n’è per tutti i gusti. Sono da sempre molto amati, in particolare alcuni modelli come la perla, che dona un tocco di luminosità al viso. Esistono anche modelli più glitter e rock da indossare per una serata in disco. Per la donna attenta ai dettagli sono un must, e non possono mancare all’appello nell’armadio.

Le collane per accentuare la personalità

Così come gli orecchini, anche le collane rivestono un ruolo fondamentale nel look di una donna. Questo oggetto può avere un valore puramente estetico (per completare un outfit) oppure può essere un modo per esprimere la propria personalità. Elegante e classica, da abbinare a un tubino nero o a un completo raffinato per le occasioni importanti; artigianale, costruita con materiali bizzarri o con pietre variopinte da portare con una t-shirt e i jeans; metallica e aggressiva per quattro salti in pista con le amiche. La scelta è vastissima! Quindi non solo bracciali swarovski ma orecchini, collane e accessori, preziosi e non, che renderanno il vostro stile unico.

I sandali, rigorosamente con il tacco

I sandali sono, forse, l’accessorio più amato dal gentil sesso. Tacco 3, 5, 8, 12 e 20 per chi ama osare. A spillo, con o senza plateau, ogni donna deve averne almeno un paio. Sceglietene un modello confortevole, che si addica alle vostre esigenze e al vostro piede e che vi permetta comunque di camminare naturalmente. E se proprio non riuscite a dire no alla comodità, optate per sandali con zeppa, che a detta delle ultime tendenze sono glamour anche con abiti eleganti soprattutto se con pietre preziose in abbinamento a bracciali swarovski.

Una borsa per l’estate

Per finire un grande classico: la borsa! Ce ne sono di diverse dimensioni, ma ultimamente sta andando molto di moda la maxi shopping bag in perfetto stile Mary Poppins. È utilissima per portare con sé l’indispensabile: trousse per il trucco, portafogli, spazzola, telefono, chiavi… insomma, una mini casa portatile! Griffata o no, è un oggetto irrinunciabile che si sposa con ogni abbinamento estivo, per avere sempre tutto a portata di… borsa!

Questi, dunque, i cinque accessori ai quali le donne non possono e non potranno mai rinunciare per un look sempre all’ultimo grido e, quindi, sempre fashion ed alla moda per l’estate 2019.