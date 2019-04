25 aprile: sindaco verona a di maio, ‘e recidivo, cosa c’entra congresso famiglie?’

Verona, 23 apr. (AdnKronos) – “Di Maio e recidivo. Perche nella sua infinita campagna elettorale deve sempre tirare in ballo Verona? Festeggi il 25 aprile come vuole, ma senza usare ancora una volta metafore bugiarde. Cosa centra il congresso della famiglie con la festa del 25 aprile? Mi spiace che la nostra citta sia diventata la sua ossessione, quindi per il suo equilibrio e la sua serenita sarebbe meglio che cominciasse a pensare ad altro”. Cosi il sindaco di Verona, Federico Sboarina replica alle dichiarazioni del vicepremier pentastellato sulla festa della Liberazione.

“Non si preoccupi piu di noi, a Verona conosciamo bene l’importanza dei simboli nazionali, i valori fondanti della patria e l’identita della nostra nazione. Il vicepremier, invece, con le sue dichiarazioni non fa altro che gettare benzina sul fuoco. A 74 anni dalla fine della guerra non e questa la pacificazione nazionale di cui il Paese ha bisogno”, conclude Sboarina.

