Fervicredo: donazzan, ‘nuove procedure per collocamento vittime dovere e loro familiari’ (2)

(AdnKronos) – A concludere questa intensa giornata a cui hanno partecipato molti famigliari di vittime del dovere e della criminalita organizzata (come la vedova del prof. Marco Biagi) il Capo della Polizia Franco Gabrielli che durante il suo intervento ha argomentato il suo grande impegno verso le divise e per la promozione di un senso di vicinanza dello Stato. Presente anche una delegazione di scuole del veneziano: “giornate come queste sono piu formative ed educative di qualsisia altra iniziativa. Un grazie a Mirco Schio che a questi giovani ragazzi e ragazze ha parlato di appartenenza e di senso del dovere”, ha commentato dell’Assessore Regionale.

“L’associazione Fer.Vi.Cr.eDo. ha posto alla mia attenzione qualche mese fa una problematica legata all’applicazione di uno dei pochi benefici rivolto alle vittime della criminalita, ovvero l’equiparazione a vittime e ai loro famigliari alle categorie protette per cui la norma prevede il collocamento obbligatorio – continuato Donazzan, che ha concluso – abbiamo definito per tutti i CPI una procedura che prevede, per le vittime del dovere e per i loro famigliari, un collocamento rapido e mirato. Cosi faremo in modo che vittime e famigliari possano accedere prioritariamente al mondo del lavoro, sia nel settore pubblico che privato: un giusto e parziale ristoro che lo Stato deve a chi ha subito, soprattutto vestendo la divisa, la violenza e la criminalita”.

