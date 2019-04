Stabile nuovamente ‘violato’ in via confalonieri

Aprile 2019 – Nonostante lo sgombero eseguito lo scorso febbraio, nuove segnalazioni sono giunte dai residenti della zona informando di nuove occupazioni abusive presso la palazzina di via Confalonieri 27. Superati i presidi passivi installati dall’Amministrazione, gli occupanti abusivi si sono reintrodotti all’interno di alcuni appartamenti diventando così ancora ricovero di fortuna di sbandati e spacciatori. Già nell’Ottobre del 2016, un provvedimento dell’Amministrazione Comunale aveva disposto la chiusura dell’edificio fino ad esecuzione di lavori di risanamento, peraltro mai eseguiti. Circa a metà dello scorso anno, il Comune aveva provveduto a sigillare nuovamente tutti gli accessi presenti al piano terra e al primo piano ma, nonostante ciò ad inizio anno si riproponeva la medesima situazione. Alcune grate poste al primo piano e addirittura alcuni infissi del secondo erano state rimossi da ignoti consentendo nuovamente l’accesso abusivo a numerose persone. A breve verrà riproposta una nuova ordinanza sindacale, indirizzata ai proprietari dei singoli appartamenti, che imporrà la sigillatura dell’immobile mediante manufatti in muratura. Se i proprietari non provvederanno nei termini indicati dall’ordinanza, l’Amministrazione si sostituirà a loro, procedendo in autonomia e addebitando interamente le spese sostenute.

Condividi questo articolo

(Polizia locale Padova)