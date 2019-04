Vicenza: gdf sequestra aree azienda contaminate da rifiuti pericolosi

Vicenza, 5 apr. (AdnKronos) – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno sottoposto a sequestro preventivo due aree incluse nello spazio di proprieta di un’azienda di Montecchio Precalcino (Vi) esercente l’attivita di recupero per il riciclaggio di rifiuti solidi e biomasse, di superficie pari, rispettivamente, a 106.000 e 50.000 mq. circa, in relazione ai reati di attivita di gestione di rifiuti non autorizzata e inquinamento ambientale.

In particolare, a seguito di specifiche investigazioni di polizia economico-finanziaria, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria con la direzione dell’Autorita Giudiziaria di Vicenza, e emerso che l’area citata di superficie maggiore sarebbe contaminata da idrocarburi e mercurio, sopra la soglia di tolleranza, in zone confinate e limitate, mentre nell’altra area vi sarebbero superamenti delle “Concentrazioni Soglia di Contaminazione – CSC”, in superfici estese e con volumetria rilevante, per effetto della presenza di metalli pesanti (cromo, nichel, piombo, cadmio e zinco), idrocarburi totali ed idrocarburi policiclici ed aromatici.

La presenza delle suddette sostanze inquinanti concretizza una discarica di rifiuti speciali pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni, suscettibile di compromettere o deteriorare in modo significativo porzioni estese del suolo e del sottosuolo nelle aree in argomento.

