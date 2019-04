Vicenza: gdf sequestra aree azienda contaminate da rifiuti pericolosi (2)

(AdnKronos) – Al momento, per i fatti rilevati risultano sottoposti ad indagini l’amministratore delegato con deleghe ambientali pro-tempore e l’attuale amministratore dell’azienda interessata.

Il provvedimento di sequestro preventivo delle aree in questione, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale ed eseguito dalle Fiamme Gialle in mattinata, e dunque finalizzato a fronteggiare il pericolo di aggravamento e di protrazione delle conseguenze del reato. A tale misura fara immediatamente seguito l’esecuzione di specifici accertamenti peritali nelle aree oggetto di sequestro a cura di Consulenti tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Vicenza, finalizzati a verificare lo stato ed il livello dell’inquinamento, nonche ad accertarne gli effettivi fattori causali collocandoli nel tempo, per le conseguenti attivita di bonifica.

(Adnkronos)