Rinvenimento stupefacente via bernina18

29 Gennaio 2019 – Alle ore 8:20 circa, a Padova, in via Bernina n. 18, durante un’operazione finalizzata al controllo ed alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti agenti del reparto P.G. rinvenivano, ben occultato sotto alcuni sassi, un involucro di carta contenente un secondo involucro in cellophane con all’interno sostanza stupefacente che al test colorimetrico effettuato sul posto risultava essere del tipo “cocaina”, per grammi 8,20 netti. Si iniziava quindi un’attività di osservazione del luogo, finché

alle ore 12.00 un giovane uomo di etnia nordafricana si avvicinava rapidamente al luogo dove era nascosta la sostanza: con un movimento repentino l’uomo si chinava a terra, spostava i sassi ed estraeva l’involucro sopraindicato, esaminandone l’interno ed allontanandosi rapidamente. A questo punto il personale in servizio si avvicinava all’uomo qualificandosi ed intimandogli di fermarsi e di consegnare quanto appena raccolto da terra: questi, anziché ottemperare all’ordine, tentava di fuggire e contemporaneamente ingoiava una parte della sostanza stupefacente gettando a terra l’involucro che aveva ancora in mano. Il soggetto veniva bloccato dal personale intervenuto che riusciva a recuperare una parte della sostanza, per g. 1,40 netti. Durante il fermo, l’uomo lasciava cadere a terra altri due involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente che al test colorimetrico risultava essere del tipo “cocaina” per g. 0,35 e 0,40 netti. All’attività di fermo, partecipava anche un’equipaggio del Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Padova che provvedeva all’accompagnamento dell’uomo presso gli Uffici della Polizia Locale di Via Liberi n. 16. Trasportato in Ufficio alle ore 12:10, il giovane veniva fotosegnalato ed identificato per: H. S. nato a TUNISIA nel 1984, residente a Padova in possesso di C.I. e Permesso di Soggiorno e Passaporto rilasciato dalla Repubblica di Tunisia con scadenza.

(Polizia locale Padova)