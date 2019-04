L’Under 14 ottiene il pass per la Final Eight di Boy League

Semifinale regionale per l’Under 20, che ai quarti batte La Piave Volley



Il 2-1 contro Ortona e il 2-1 contro Ravenna permettono all’Under 14 Kioene Padova di accedere alla Final Eight di Boy League. Nel Girone H troveranno Cucine Lube Civitanova, Materdominivolley.it Castellana Grotte e Acqua Fonteviva Apuana Livorno. Prima sfida il 5 aprile contro Civitanova. Un risultato prestigioso per la Società bianconera, che vede impegnata anche l’Under 20 in Junior League.

Il derby di Serie B con l’Aduna Volley Casalserugo lo vince per 3-1 la Kioene Padova. Una vittoria che consente ai ragazzi di coach Cecchinato di consolidare il nono posto in classifica a quota 31 punti. L’appuntamento in casa del Volley Treviso di sabato 6 aprile mette in scena la ventitreesima giornata del campionato nazionale.

L’ultima settimana del mese di marzo vede la Serie C Kioene Padova rimanere a secco di punti con Volley Veneto Cavaion e Bassano Volley. Venerdì 5 aprile alle 21.00 al PalAntenore arriva la Venpacibunigas. Con la vittoria su la Piave Volley per 3-0, il team Under 20 della Kioene Padova accede alla semifinale regionale. Il 17 aprile sfiderà all’andata la Mosaiko, mentre il match di ritorno è previsto per le ore 17.00 di domenica 28 aprile al PalaAntenore. I bianconeri Under 18 hanno cominciato la settimana con il piede giusto ottenendo un netto 3-0 dall’incontro con il Silvolley. Domenica tocca alla trasferta a Fiesso Umbertiano con la Sicell Gs Volpe. L’Under 16 trionfa a Bassano per 3-0 sulla compagine dei Dragons. Al PalAntenore martedì 2 aprile sfida di Under 14 tra Kioene Padova e Albavolley Forever che vede i padroni di casa primeggiare per 3-0.

Battuta d’arresto per la Seconda Divisione bianconera che non va oltre il 3-1 con la G.S. S. Angelo. Sabato alle ore 17.00 si gioca alla Tensostruttura Faccon Bonato con la Dinamica Volley Monselice. Continua il percorso netto dell’Under 13 nel concentramento interprovinciale 3×3 e lo stesso vale per il campionato di categoria 6×6. Qui la Kioene Padova ferma sul 3-1 il Massanzago. L’Under 15 ferma sul 3-0 sia l’Aduna Legnano che Automotive.

Cecilia Bacco

Ufficio stampa settore giovanile Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)