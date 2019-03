Seresto: il collare contro pulci e zecche raccomandato dai veterinari

Quando arriva la bella stagione si ripresenta ogni anno il solito problema: i nostri amici a 4 zampe devono combattere contro pulci e zecche! Questi parassiti possono risultare davvero fastidiosi per il nostro cane, ma rappresentano anche un vero e proprio pericolo. Le zecche per esempio sono vettori di malattie molto serie e in alcuni casi possono provocare delle reazioni gravi nel nostro amico a 4 zampe. Per questo motivo, è nostro dovere proteggerlo da tutti i parassiti e le soluzioni per tenerli a distanza al giorno d’oggi di certo non mancano. Alcune sono più efficaci mentre altre risultano nella maggior parte dei casi piuttosto inutili, quindi dobbiamo cercare di fare la scelta migliore. Se scegliamo un prodotto troppo scadente rischiamo di mettere a rischio non solo la salute del nostro cane ma anche la nostra e quella di tutta la famiglia. Alcuni antipulci contengono sostanze chimiche molto dannose, che potrebbero risultare tossiche ed è quindi fondamentale prestare una certa attenzione a quello che acquistiamo a utilizziamo sul nostro amico a 4 zampe.

Seresto: la soluzione contro pulci e zecche consigliata dai veterinari

Uno dei collari antipulci e zecche più consigliati dai veterinari è Seresto: un prodotto ormai molto famoso che si può acquistare ad un prezzo vantaggioso anche online su portali come Bauzaar.it. A differenza di altri antiparassitari, Seresto è un vero e proprio collare che quindi è molto pratico da applicare e si può utilizzare su cani di piccola e grande taglia senza grandi problemi. Una volta che il nostro amico a 4 zampe lo ha indossato, risulta protetto per ben 8 mesi e quindi la sua efficacia è particolarmente duratura.

Seresto si rivela un ottimo antiparassitario, efficace in molti casi ma non in tutti. Vediamo passo passo quando può rivelarsi la soluzione ottimale per proteggere il nostro cane e quando invece potrebbe non essere sufficiente.

Seresto contro pulci e zecche: massima efficacia

Questo collare risulta particolarmente efficace per proteggere l’animale da pulci, pidocchi e zecche, anche allo stadio larvale. Si tratta di un utile rimedio che viene spesso impiegato anche per il trattamento ed il controllo della dermatite allergica da pulci. Le sostanze vengono rilasciate gradualmente sul corpo del nostro amico a 4 zampe, assicurandogli la massima protezione da tutti questi parassiti e dalle malattie che potrebbero provocare.

Seresto contro pappataci e zanzare: alcuna efficacia

Se vogliamo proteggere il nostro cane da pappataci e zanzare, allora Seresto non è la soluzione migliore perché in questi casi non risulta efficace. Conviene quindi optare per un prodotto differente, che sia specificatamente pensato per repellere i flebotomi ma va precisato che difficilmente un antipulci è in grado di agire contro tutti i parassiti e gli insetti che potrebbero infastidire il nostro animale.

Come utilizzare Seresto per ottenere la massima efficacia

Seresto è un collare antiparassitario molto efficace, ma naturalmente bisogna saperlo utilizzare nel modo corretto per garantirne la massima azione. È importante sapere che non deve mai essere tolto se non per brevissimi momenti all’animale e che la sua efficacia è garantita a partire da due giorni dopo l’applicazione.