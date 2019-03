Fiore (fn) a sindaco, ‘faremo comunque manifestazione contro aborto’

Padova, 27 mar. (AdnKronos) – ‘Vorrei tranquillizzare innanzitutto il sindaco perche la manifestazione di venerdi sera la faremo lo stesso, che a lui piaccia o meno. Giordani e un reazionario ancien regime; rifiuta dibattiti e confronti, dimostra l’intrinseca debolezza di argomenti della sinistra capace oramai solo di gridare all’omofobia e al razzismo a tutti gli italiani che aprono gli occhi. Chi discrimina qui, e lui: un sindaco che abusa di un’autorita facendo pressione sul Questore, per proibire una libera manifestazione pro vita e un sindaco che segue uno schema da PCI anni 70″. Cosi il segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore risponde alle critiche e alle dichiarazioni del sindaco di Padova, Sergio Giordani che ritiene provocatoria la manifestazione contro l’aborto.

Fiore continua: ‘Il sindaco se si sentisse forte delle sue idee parteciperebbe a un dibattito con noi e risponderebbe alla domanda: quell’essere gia formato che si muove possiede un diritto alla vita? Invece teme la verita. Ma scusate: la Polonia da quando ha praticamente abolito l’aborto si e trasformata in una caserma o non e forse una nazione piu ricca, piu forte e piu serena? ‘.

Infine chiude: ‘Non mi stupirei se il suo sogno fosse mandarci in carcere per quelle idee che andiamo esponendo da anni sulla difesa della vita. Viene da pensare che ragiona cosi perche sente imminente la sconfitta; sembra un signorotto medioevale il cui castello e sotto assedio e grida istericamente chiamando alle armi un esercito che oramai non esiste piu”.

(Adnkronos)