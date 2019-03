Questura di Padova: LA POLIZIA HA ARRESTATO UNA DONNA NIGERIANA TROVATA CON 14.700 GR DI MARJIUANA NELLA VALIGIA

La polizia ha arrestato una cittadina nigeriana, cl. 1995 in Italia di fatto S.F.D., per il reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, poiché sorpresa in possesso di 14700,00 gr. di MARIJUANA suddivisa in 4 pacchi contenuti all’interno di una valigia tipo trolley.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione del traffico di stupefacenti, hanno osservato, in Piazzale Boschetti, una giovane donna nigeriana che, guardandosi più volte intorno in modo sospetto e nervoso, aveva caricato velocemente la propria valigia nel vano porta bagagli di un autobus low cost diretto a Torino ed altrettanto velocemente, aveva poi preso posto sul medesimo mezzo.

Alla luce di quanto rilevato, gli investigatori, con l’ausilio di un equipaggio delle volanti, provvedevano ad identificare la donna che inizialmente riferiva di non avere bagagli al seguito.

Quindi ancor più insospettiti da tali dichiarazioni, controllavano il trolley che le avevano poco prima visto depositare e all’interno del quale venivano trovati quattro voluminosi pacchi dal forte odore di marijuana confezionati con del nylon.

I successivi accertamenti consentivano di stabilire che la sostanza rinvenuta era MARIJUANAper un peso totale di gr. 14700,00.

Tanto accertato, la donna veniva dichiarata in arresto e condotta presso il carcere femminile di Verona.