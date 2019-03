Incendio abitazione a vigonza, vigili del fuoco all’opera

Padova, 4 mar. (AdnKronos) – Alle 7.45 circa, i vigili del fuoco stanno operando in via Quattroca’ a Vigonza (Padova), per l’incendio del tetto in legno di un’abitazione a due piani. I pompieri accorsi con quattro automezzi e undici operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera casa. Coinvolto anche l’impianto fotovoltaico, andato distrutto. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio sono in fase di ultimazione.

