Camorra: michielli (federalberghi veneto), ‘la sua presenza non e una novita’ (2)

(AdnKronos) – In ogni caso, Michielli si dice sollevato dai risultati dell’indagine della Dda di Venezia: “Come cittadino mi sento salvaguardato dal sapere che le forze dell’ordine riescono ad incidere decisamente in situazioni come quella emersa dall’indagine: 55 arresti danno un chiaro segno di quanto estesa fosse quest’organizzazione. Ma, soprattutto come rappresentante di una categoria sono soddisfatto perche fare pulizia serve a ripristinare una sana e normale concorrenza sul territorio”.

E cosi, per il presidente degli albergatori del Veneto “Sono certo che non si saranno problemi di immagine per il nostro territorio: quando si fa pulizia e sempre un bene per l’immagine e per gli operatori onesti”, conclude.

