Grande successo per il primo Workshop di Pallavolo Padova NET

Gianesello e Beda hanno parlato di marketing sportivo davanti a un nutrito numero di partecipanti. Con le due new entry, le Società aderenti raggiungono quota 10. Prossimo appuntamento il 25 marzo

Si è svolto ieri sera alla Kioene Arena il primo Workshop del progetto “Pallavolo Padova Network”, attraverso il quale le Società che collaborano con Pallavolo Padova possono mettere in atto strategie dinamiche per la gestione della propria realtà sportiva.

Alle otto Società finora coinvolte ai blocchi di partenza del progetto (ASD Pallavolo Arcobaleno, ASD Bluvolley Padova, GSP Torrebelvicino, ASD Valsugana Volley, ASD Solesino, Pallavolo Este ASD, GS Sant’Angelo ASD, Giotto Volley Padova) si sono aggiunte il Volley Fratte e ASD Insieme per Pordenone Volley, che hanno apposto la loro firma nel pallone già autografato dai presidenti delle altre Società aderenti. Davanti a una cinquantina di partecipanti, Marco Gianesello (responsabile marketing della Kioene Padova) e Gianfranco Beda (CEO Sport&Marketing) hanno svolto il primo Workshop intitolato “Il marketing sportivo è un’esclusiva dei grandi club?”.

Ad aprire la serata è stato il presidente della Fipav Veneto, Roberto Maso. «Si tratta di una bellissima iniziativa – ha detto Maso – che consente di “fare squadra” tra Società per la crescita e lo sviluppo nella gestione di realtà sportive importanti per il territorio in cui svolgono la loro attività».

Gianesello e Beda hanno affrontato diversi aspetti legati al mondo del marketing sportivo, portando anche esempi provenienti da differenti discipline sportive. Dal marketing “tradizionale” a innovative strategie legate ai nuovi media: tutti i partecipanti hanno contribuito fattivamente con utili indicazioni, dando vita ad un costruttivo dibattito per trovare idee da poter applicare nella gestione quotidiana della propria attività.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il secondo Workshop – “Come comunicare sui media tradizionali e social media, le nuove regole in un contesto in continua evoluzione” – si svolgerà lunedì 25 marzo. Relatori saranno Alberto Sanavia (ufficio stampa Kioene Padova), Lucrezia Maso (social media manager Kioene Padova), con il contributo speciale di Fabrizio Rossini (Responsabile comunicazione e Vice direttore Lega Pallavolo Serie A).

Le date degli altri due incontri, “Come pianificare e organizzare gli eventi nel corso della stagione, dalla presentazione ufficiale delle squadre ai momenti di aggregazione, relazioni con il territorio, amministrazioni ed enti” e “Condivisione e sviluppo di una collaborazione sportiva per atelti/e dei settori giovanili indirizzata alla ricerca e alla crescita di nuovi talenti”, saranno cadenzate nei mesi di aprile e maggio.

IL MARCHIO. Le Società coinvolte nel progetto otterranno il marchio Pallavolo Padova NET: un “distintivo” che permetterà di riconoscere le Società affiliate. I club potranno inoltre partecipare a un evento esclusivo per soci e sponsor organizzato da Pallavolo Padova, oltre a poter assistere al derby di Superlega con Calzedonia Verona (che si svolgerà il 3 marzo alla Kioene Arena) in area dedicata per vivere assieme un momento di aggregazione.



Alberto Sanavia

Ufficio stampa Kioene Padova

www.pallavolopadova.com

(Pallavolo Padova)