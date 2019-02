Veneto: leu, ‘razza’ nei referti ulss 3, giunta regionale inadempiente

Venezia, 1 feb. (AdnKronos) – “? di stamane una nuova segnalazione, questa volta relativa ad un referto dell’Ulss 3 del mese di novembre, dove e indicata la ‘razza’ del paziente. In questo caso siamo di fronte a qualcosa di ancora piu grave: ricordiamo che e dell’aprile scorso la votazione del Consiglio regionale che dispone l’eliminazione della dicitura ‘razza’ dai referti delle Ulss venete, un termine che non ha alcuna valenza medico-scientifica”. Cosi i consiglieri regionali Piero Ruzzante (Liberi E Uguali) e Patrizia Bartelle (Italia In Comune), che nella mattinata di oggi hanno depositato una nuova interrogazione a risposta immediata per chiedere alla Giunta regionale di “attivarsi per adempiere a quanto disposto dal Consiglio regionale del Veneto nell’aprile 2018”

“Se nei referti compare ancora la dicitura “razza” e evidente che la Giunta e inadempiente rispetto ad una precisa volonta del Consiglio. Inoltre – sottolinea Ruzzante – Dal Ben viene smentito da queste carte, dopo che a piu riprese aveva assicurato non esisteva documentazione dell’Ulss con la parola razza: il referto che ci e stato consegnato dimostra che non e vero. La replica di Dal Ben, che dopo il caso di Favaro ha provato a scaricare le responsabilita su un ‘questionario internazionale’, escludendo che ci fossero carte dell’Ulss con il termine razza, non ha retto oltre le 24 ore”.

