Maltempo: da regione veneto piano per far fronte a emergenze in caso di nevicate

Venezia, 17 gen. (AdnKronos) – Uno dei rischi che il Presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, e quello delle conseguenze che lo schianto di interi boschi nelle aree montane potrebbe avere sui sottostanti centri abitati in caso di nevicate e sulla viabilita. I rischi idrogeologici collegati sono quindi costantemente oggetto di attenzione.

Il Commissario delegato, per far fronte a possibili situazioni di pericolo, in via assolutamente preventiva ha disposto, attraverso uno dei subcommissari incaricati a seguire i diversi settori di intervento, che vengano fornite ai sindaci indicazioni circa le aree maggiormente a rischio e i modelli matematici attraverso cui sono state individuate le eventuali emergenze, a seconda dell’entita degli eventi meteorologici che potrebbero presentarsi.

