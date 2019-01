Autonomia: gruppo zaia, m5s mantenga la parola con i veneti

Venezia, 15 gen. (AdnKronos) – ‘I Veneti, seguiti poi da tanti altri italiani nelle varie Regioni, stanno aspettando che il Movimento 5 Stelle mantenga la sua parola, ovvero onori e concluda il referendum. Il 15 Febbraio e sempre piu vicino, ma ai colleghi del 5 Stelle dico: attenzione, la corda, a tirarla troppo, si spacca”. Con queste parole il Presidente del gruppo Zaia Presidente, Silvia Rizzotto, commenta ‘le ultime notizie circa il percorso dell’Autonomia del Veneto: in un recente Consiglio dei Ministri di fine 2018, il leader del Movimento 5 Stelle ha preso l’accordo, d’intesa con il Ministro Salvini che insieme al Presidente Zaia si batte strenuamente sulla questione, di firmare l’accordo per l’Autonomia del Veneto”.

“? giunto il momento che i colleghi del Movimento impegnati qui a palazzo Ferro Fini prendano contatti con i Ministri pentastellati che si divertono a giocare con la tela di Penelope per informarli che a tirarla troppo, la corda si rompe. I Veneti non sono abituati e non apprezzano i giochetti di confermare di giorno per ‘sconfermare’ la notte, tanto piu quando si parla della loro terra ‘, conclude Rizzotto.

(Adnkronos)