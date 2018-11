Veneto: in regione tavolo su poverta, al via programma di inclusione sociale

Venezia, 28 nov. (AdnKronos) – Diventa operativo in Veneto il piano regionale di contrasto alla poverta e di promozione della rete per l’inclusione sociale: con l’insediamento del tavolo regionale, presieduto dall’assessore al sociale Manuela Lanzarin, si costituisce l’organismo politico e tecnico per la regia degli interventi e il monitoraggio delle azioni territoriali.

Il piano regionale di contrasto alla poverta, messo a punto in Regione e validata dal ministero del Welfare ad agosto, e ora in fase di attuazione, ha una dote finanziaria di 13,2 milioni di euro dedicata al Rei (reddito di inclusione) e di 1,3 milioni di euro per i senza dimora. Inoltre, facendo perno sulle politiche per la casa, per l’infanzia, per l’occupazione e per il recupero degli sprechi alimentari, secondo una logica integrata di presa in carico delle persone e dei nuclei familiari, mette in movimento risorse complessive per quasi 100 milioni di euro.

Componenti del tavolo sono gli assessori regionali al sociale, al lavoro e alla sanita, l’Alleanza contro le poverta, l’Inps (in quanto soggetto erogatore del Rei) l’Anci e i sindaci dei 21 ambiti territoriali regionali (che corrispondono ai territori delle ex Ulss), nei quali ora il piano regionale dovra essere declinato in chiave locale.

