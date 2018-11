Maltempo: in veneto stato di attenzione per forte vento nelle prealpi

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) – In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato: la fase operativa di “attenzione” per vento forte fino alle ore 14:00 di domani, martedi 20 novembre (da riconfigurare, a livello locale, a seconda dell’intensita del vento, in fase operativa di pre-allarme o allarme): e previsto un rinforzo della ventilazione da est con venti tesi e a tratti forti sulle dorsali prealpine, sulla costa, in particolare quella centro meridionale, e pianura limitrofa; bora moderata/tesa sul resto della pianura.

Lo stato di “attenzione” per nevicate fino alle ore 14:00 di domani, martedi 20 novembre, per le zone collinari e i fondovalle prealpini: sono, infatti, previste tra la tarda serata di oggi e il primo mattino di domani modeste nevicate fino a quote collinari (oltre i 400-600 m), con possibili locali episodi fino a qualche fondovalle prealpino con accumuli comunque scarsi; in considerazione della possibile formazione di ghiaccio, e stato raccomandato agli enti gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie di assumere ogni iniziativa atta a garantire la funzionalita e la sicurezza della viabilita.

Continuano, infine, a essere soggette a specifico monitoraggio le frane del Tessina nel Comune di Chies d’Alpago (Bl) e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (Bl), riattivatesi dopo le abbondanti precipitazioni delle scorse settimane. In particolare nel comune di Perarolo di Cadore, viene mantenuta una fase operativa di “allarme” localizzata.

