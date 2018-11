Autonomia: zaia, salvini conferma volonta governo di portare avanti questa partita

Venezia, 19 nov. (AdnKronos) – ‘Grazie al vicepremier Matteo Salvini per aver ancora maggiormente dimostrato la volonta di questo governo di portare avanti la partita dell’autonomia. I veneti sono andati ad una consultazione referendaria su questo tema e ora aspettano con ansia di vedere il giorno in cui le aspettative espresse con il loro voto troveranno finalmente applicazione ‘. A dirlo e il presidente del Veneto Luca Zaia commentando le parole del vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini che ha confermato oggi l’impegno a fare entro l’autunno il primo passaggio in Consiglio dei ministri sulla maggiore autonomia richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

‘L’autonomia rappresenta per noi un obiettivo imprescindibile – aggiunge Zaia – e questo governo ha dato nuovo impulso all’innovativo percorso istituzionale che abbiamo imboccato per ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione ‘.

(Adnkronos)