Petrarca Rugby: PREMIO LETTERARIO SPORTIVO “MEMO GEREMIA”, PREMIATO ANCHE IL NOSTRO FEDERICO FUSETTI

“Un premio “vero” che viene assegnato al termine di “vere” letture e questo è un valore aggiunto per il premio intitolato a Memo Geremia”.

Ci ha pensato la nota giornalista Alda D’Eusanio a mettere in risalto il tratto distintivo del premio letterario sportivo “Memo Geremia”, giunto alla quinta edizione e che ieri sera, nella splendida cornice dell’Aula Magna dell’Università di Padova, ha incoronato Maurizio Zanolla, alias Manolo, vincitore con il libro “Eravamo immortali” (Fabbri) la affascinante biografia di un atleta che scalando le montagne a mani nude ha voluto ricordarci che la natura va amata e non offesa.

La consegna dei premi è stata anticipata dal premio alla carriera sportiva a Rossano Galtarossa, e dai “Premi Speciali del Presidente” a Stefano Bizzotto della Rai, a Federico Fusetti di SkySport e a Vittorio Munari di DMax, per il loro contributo allo sport come telecronisti sportivi.

Ideato da Confcommercio Ascom Padova con la collaborazione di ALI Librai Nazionale, il premio gode del patrocinio gratuito del Senato della Repubblica, del Consiglio Regionale del Veneto e della Provincia di Padova, dell’Università, di Unioncamere nazionale e della Camera di Commercio di Padova, del patrocinio e contributo del Comune di Padova e della collaborazione di Padova Promex, oltre che del Coni Regionale assieme alla società sportiva Petrarca Rugby, con la Banca Patavina di Sant’Elena e Piove di Sacco come main sponsor.

Alle premiazioni hanno preso parte anche una larga rappresentanza dei “Petrarchi”, il vicepresidente del Petrarca Rugby Fulvio Lorigiola, il Direttore Generale Beppe Artuso, il D.S. Corrado Covi, il vicesindaco Arturo Lorenzoni, i vicepresidenti dell’Ascom Franco Pasqualetti e Ilario Sattin, Giampietro Geremia, il vicepresidente dell’Ali Librai Confcommercio nazionale, Alberto Galla e quello provinciale Antonio Zaglia, la campionessa olimpica Francesca Bortolozzi e il presidente della giuria Dino Ponchio.



