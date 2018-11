Venezia, 4 nov. (AdnKronos) – Il Consiglio regionale del Veneto ricorda che e stato attivato il c/c speciale per eventuali donazioni, liberalita o contributi a favore delle comunita venete colpite da maltempo Ottobre- Novembre 2018. Chi vuole contribuire puo effettuare la sua donazione sul conto/corrente Intestato a Regione Veneto, IBAN: IT 75 C 02800 02017 000105442360. Specificando nella causale: “Veneto in Ginocchio per maltempo ott-nov. 2018”.

