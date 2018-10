Maltempo: zaia, in veneto una vittima e un disperso, danni per centinaia di milioni (2)

(AdnKronos) – Quindi Zaia ha ricordato che “il Veneto e la realta con piu devastazione, con un’area vasta come quella dell’intera provincia di Belluno isolata”, e che “Non possiamo abbassare la guardia, dobbiamo essere pronti alla prossima ondata di pioggia prevista per giovedi prossimo”. “Cosi il cessato allerta verra dato solo quando tornera il sole, arriveranno il freddo e la bora, e la neve in montagna”. Il presidente del Veneto ha quindi voluto quindi “Ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile, i Vigili del fuoco e l’Esercito che si sono subito attivita per fronteggiare l’emergenza”.

