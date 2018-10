Maltempo: sindaco vicenza, finita l’emergenza (3)

(AdnKronos) – Dall’attivazione dello stato di attenzione al numero verde 800 127812 e all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) del Comune di Vicenza sono arrivate 135 chiamate di cittadini. Di queste, una trentina per chiedere informazioni sui sacchi di sabbia, una ventina sulla viabilita, altre 18 sui parcheggi, 22 per avere rassicurazioni sull’andamento della situazione, una quindicina sulle fake news che circolavano a proposito della chiusura delle scuole e un’altra quindicina per avere aggiornamenti sulla propria zona di residenza.

Il numero di iscritti al servizio Sms di allarme – cinque i messaggi inviati durante lo stato di attenzione – ha avuto un’impennata del 42% , con 3.709 nuove iscrizioni, raggiungendo cosi un totale di 8.763 iscritti.

L’ufficio stampa ha prodotto 14 comunicati dal ricevimento del primo bollettino di preallarme dal Cfd (Centro funzionale decentrato della Regione Veneto), venerdi 26 ottobre. In tempo reale i contenuti di tali comunicati sono stati pubblicati sui siti internet del Comune, sul sito bacchiglione.it, nonche sui profili che il Comune gestisce su Facebook, Twitter e Instagram, riscuotendo grande attenzione negli utenti.

