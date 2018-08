Petrarca Rugby: SECONDA AMICHEVOLE, DOMANI L’ARGOS PETRARCA IN CAMPO A REGGIO EMILIA

Seconda e penultima amichevole precampionato per l’Argos Petrarca. I Campioni d’Italia scenderanno in campo SABATO 25 SETTEMBRE alle 18 alla “Canalina” di Reggio Emilia affrontando il Valorugby. Previsti due tempi da 40 minuti, i giocatori indisponibili sono Acosta, Fadalti, Grigolon, Michieletto, Rizzo e Su’a. Convocati con gli azzurri del Seven Trotta e Zini, mentre Lamaro è con il Benetton.

“Affrontiamo Reggio Emilia in quella che sarà la nostra seconda e penultima amichevole prima dell’inizio del campionato”, spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato. “Alla quinta settimana di preparazione siamo davvero contenti dell’attitudine di tutti ragazzi, stanno lavorando duramente ma con entusiasmo. Incontriamo il Valorugby, squadra molto fisica che l’anno scorso ci ha dato più di qualche grattacapo. Sono certo sarà un test valido per capire a che punto siamo del nostro lavoro in vista del 15 settembre”.

I convocati. Avanti: Borean – Braggiè – Mancini Parri – Rossetto – Scarsini – Cugini – Marchetto – Santamaria – Cannone – Gerosa – Saccardo – Conforti – Goldin – Manni – Nostran.

Trequarti : Cortellazzo – Francescato – Benettin – Menniti – Belluco – Bettin – Broggin (serie A) – Riera – Capraro – Favaro – Navarra – Venturini (serie A) – Coppo – Ragusi.

