Riattivato velox corso kennedy

02 agosto 2018 – Continua la manutenzione evolutiva sul sistema velox lungo l’anello delle tangenziali di Padova. Da domani 3 agosto viene riattivato il dispositivo posto su corso Kennedy, con direzione Padova sud, tratto discendente che passa sopra a corso Stati Uniti. Lo strumento, che era spento dallo scorso 23 maggio, nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un upgrade tecnologico che lo ha reso pienamente conforme

a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 282 del 2017, una disposizione di legge che ha introdotto parametri di funzionalità più restrittivi nella verifica di corretto funzionamento delle apparecchiature di misurazione della velocità da remoto.

Il Comando di Polizia Locale ricorda che in corso Kennedy il limite di velocità previsto è di 90 km/h per autovetture e motocicli, e di 70 km/h per gli autocarri di massa superiore alle 3,5 tonnellate.

(Polizia locale Padova)