31/07/2018 – N.

DL DIGNITA’, DOMANI FOCUS IN COLDIRETTI VENETO. VOUCHER ATTESI NEI CAMPI DA 50MILA GIOVANI

31 luglio 2018 – Romano Magrini Responsabile Confederale dell’Area relazioni sindacali e lavoro incontrerà i referenti provinciali di settore, domani 1 agosto a Mestre in Coldiretti Veneto. L’incontro di aggiornamento dai contenuti anche tecnici avviene in piena discussione in aula alla Camera del Dl Dignità che riapre le porte all’utilizzo dei voucher in agricoltura dopo il flop della riforma del 2017. Il ripristino di questo strumento assicura 50mila posti nelle attività stagionali in campagna disoccupati, cassintegrati, pensionati e giovani studenti che non siano stati operai agricoli l’anno precedente. Il Veneto – ricorda Coldiretti – solo nel 2016, ne ha utilizzati 610 mila per attività di raccolta frutta e verdura ma soprattutto durante le fasi della vendemmia. Con i voucher si riaffermano i principi originari senza gli abusi che si sono verificati in altri comparti e si assicura alle imprese semplificazione, flessibilità rispondendo soprattutto ad un criterio di tempestività tipica di un mestiere condizionato dai ritmi della natura.

(Coldiretti Veneto)