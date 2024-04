ELEZIONI EUROPEE 2024 – VOTANTI FUORI SEDE

In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia indette per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 gli elettori che per motivi di studio si trovino in un Comune di una regione diversa da quella del Comune d’iscrizione nelle liste elettorali per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni potranno essere ammessi a votare fuori sede.

In particolare, la normativa introdotta dall’articolo 1-ter del Decreto Legge n. 7 del 29 gennaio 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, prevede che:

– se il Comune di temporaneo domicilio si trova nella medesima circoscrizione elettorale del Comune di residenza gli studenti fuori sede potranno votare in una sezione elettorale ordinaria del Comune di temporaneo domicilio;

– se il Comune di temporaneo domicilio si trova in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il Comune di residenza gli studenti fuori sede saranno ammessi a votare in apposite sezioni speciali costituite nel Comune capoluogo della regione alla quale appartiene il Comune di temporaneo domicilio.

Si ricorda che per le elezioni europee la regione Veneto fa parte della circoscrizione elettorale Nord-Orientale assieme alle regioni del Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Per poter votare fuori sede gli interessati devono presentare domanda al proprio Comune di residenza, utilizzando il modello allegato al presente avviso, indicando l’indirizzo completo nel Comune di temporaneo domicilio e possibilmente un recapito di posta elettronica. Alla domanda dovranno essere allegati:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

copia della certificazione, o altra documentazione, attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa;

copia della tessera elettorale.