Calciomercato Inter, Sommer si avvicina: Bayern su Bounou

I tedeschi potrebbero acquistare il portiere marocchino del Siviglia, lo svizzero non resterebbe in Germania

Monaco di Baviera, 23 lug. Il Bayern Monaco sta valutando la possibilità di ingaggiare il portiere Yassine Bounou, 32 anni, secondo quanto riporta Sport1. L’acquisto dell’estremo difensore marocchino potrebbe avvicinare lo svizzero Yann Sommer all’Inter, ponendo fine ad uno dei tormentoni del calciomercato 2023.

Il club tedesco avrebbe già avuto uno contatto con il portiere del Siviglia. Il marocchino è il numero uno indiscusso dei campioni di Europa League dal 2020. Il club spagnolo ha perso ieri una amichevole per 2-1 contro l’Hansa Rostock, squadra tedesca di seconda divisione, e Bounou non faceva parte della formazione.

La situazione per i portieri del Bayern è al momento complicata. Il portiere tedesco Manuel Neuer è ancora infortunato, gli svizzeri Yann Sommer e Alexander Nübel (26) non vogliono accontentarsi del posto di dodicesimo e, a quanto pare, vogliono lasciare il club. Nübel è in trattative avanzate con lo Stoccarda, mentre si potrebbe sbloccare l’affare Sommer all’Inter. Anche Oliver Baumann (33 anni), portiere dell’Hoffenheim, è in trattativa con il Bayern. “Ho sentito le notizie a riguardo. Capisco le speculazioni, perché sono in campionato da molto tempo e mi resta solo un anno di contratto. Ma al momento non sono coinvolto”, ha detto Baumann alla dpa dal ritiro dell’Hoffenheim a Kitzbühel, in Austria.

