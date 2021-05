Portello Segreto 2021

L’Associazione Culturale Fantalica, il Comune di Padova e il Settore Cultura-Turismo-Musei e Biblioteche ripropongono anche per il 2021 il ricco programma culturale che vede protagonista il quartiere Portello e i suoi segreti. Gli eventi culturali – che spazieranno dalla storia, alla botanica, all’archeologia, all’architettura e all’urbanistica – hanno la finalità di avvicinare il pubblico alla conoscenza dei luoghi d’acqua di Padova, di cui il Portello è uno dei più significativi.

Da maggio a luglio 2021 il nutrito programma proporrà spettacoli, visite guidate, conferenze, mostre e performance e sarà strutturato in eventi di diversa natura dedicati al tema dell’anno: IL PORTELLO TRA STORIA E SCIENZA.

Eventi in collaborazione con: Comune di Padova, Confservizi Veneto, CAM, il Centro Servizio Volontariato, il Liceo Artistico Pietro Selvatico, il Comitato Mura di Padova, l’Associazione Villeggiare, l’Associazione Progetto Portello, Amissi del Piovego e molte altre realtà significative del panorama culturale padovano.

Programma

INCONTRI CULTURALI

4 Maggio ore 20.30 – Arte e scienza a Padova nel Rinascimento. La Scuola Medica Padovana attraverso le illustrazioni e stampe

Dott.ssa Loredana Pavanello, Fondazione Cini Venezia

11 Maggio ore 20.30 – La città di Padova e i suoi fiumi: 3000 anni di storia

Prof. Paolo Mozzi Università degli Studi di Padova

18 Maggio ore 20.30 – Il sistema museale dell’Università di Padova: prospettive di sviluppo e valorizzazione

Prof.ssa Giuliana Tomasella, Università degli Studi di Padova

25 Maggio ore 20.30 – Il potere delle scoperte scientifiche nella storia

Prof. Giulio Peruzzi, Università degli Studi di Padova

INFO – In diretta, su prenotazione piattaforma Zoom

VISITE GUIDATE

22 maggio, ore 16.00

L’Antica Chiesa di Santa Sofia a Padova e la sua cripta

Visita con lo storico dell’arte Giuseppe Cilione.

28 maggio, ore 17.00

Planetario di Padova, via Cornaro

Con la testa tra le…stelle. Come l’astronomia ha cambiato la storia

Visita per famiglie presso il Planetario di Padova

A cura degli esperti del Planetario.

11 giugno, ore 20.00

La Chiesa di San Massimo e il vicino porto del Sale

Visita con la storica dell’arte Loredana Pavanello

18 giugno, ore 18.30

Museo delle Macchine

Le macchine di Enrico Bernardi.

Visita al Museo delle Macchine Grandi invenzioni

A cura del dipartimento di Ingegneria meccanica dell’Università di Padova

26 giugno, ore 7.30

Storie d’acqua a Padova

Passeggiata per famiglie dall’antica cappella delle Porte Contarine a Porta Ognissanti

A cura dell’associazione Villeggiare

2 luglio, ore 18.30

La scienza delle costruzioni fortificate

Uscita in battello Dalla Porta Ognissanti al bastione dell’Arena

A cura di Fabio Bordignon del Comitato Mura di Padova

ATTENZIONE – In caso di maltempo 9 luglio

INFO – La partecipazione alle uscite è a pagamento, su prenotazione

EVENTI

7 maggio, ore 20.30

Teatro Ruzante

One-man Math’n’Pop show

Lezione-concerto con il musicista Moreno Andreatta

In collaborazione con Ass. Corollario nell’ambito del Festival Musica e/è Scienza, patrocinato dai Dipartimenti di Matematica e di S. Statistiche dell’Università di Padova.

5 giugno, ore 21.00

Parco Fistomba

Voci dall’Inferno dalla selva alle stelle

Lectura Dantis

Reading letterario con gli studenti del Liceo artistico Pietro Selvatico

a cura del prof. Ignazio Lazzizzera

musiche di Davide Mangano

26 e 27 giugno, ore 17.00

L’antica processione acquea di San Giovanni delle Navi

La riscoperta dell’antica regata dedicata a San Giovanni con gara di voga alla veneta.

A cura di Associazione Amissi del Piovego

INFO – Ingresso libero su prenotazione, nel rispetto delle normative di contenimento dell’emergenza COVID-19

10 e 11 luglio, orari diversi

Ciak … Storie dal Portello Workshop di recitazione e montaggio video con il videomaker Tommaso Giacomin

presso Associazione Fantalica Via Gradenigo 10

INFO – Ingresso a pagamento, su prenotazione

MOSTRE

Dal 12 giugno al 18 settembre, orari diversi

Inaugurazione: 11 giugno, ore 18.30

Sede Associazione culturale Fantalica, via Gradenigo 10

Il potere delle immagini. Siria 2010 stato di pace apparente

Mostra di fotografie di Francesco Munaro.

INFO – Ingresso libero; Orario: da mercoledì il sabato ore 17.00-20.00; domenica ore 10.00-12.00.

Informazioni

Eventi a posti limitati con prenotazione

Associazione Culturale Fantalica

Telefono 049 2104096 – Mobile 348 3502269

www.portellosegreto.fantalica

[email protected]



