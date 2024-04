Impianti di distribuzione carburanti (esercizio attività)

Per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonchè i servizi e le attività accessorie.

La normativa prevede due tipologie di impianto:

impianto stradale : complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all’erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada, nonché di servizi e attività accessorie all’auto e all’automobilista;

: complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all’erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada, nonché di servizi e attività accessorie all’auto e all’automobilista; impianto ad uso privato: complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l’esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.

Per la gestione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, sia esso stradale o ad uso privato, è necessaria un’autorizzazione comunale.

Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un “gestore” al quale viene rilasciata la licenza Utf. Al gestore fa carico il corretto esercizio dell’impianto sotto il profilo dell’apertura e chiusura.

Sospensione

L’esercizio di un impianto stradale non può essere sospeso fatta eccezione per i periodi di ferie.

Su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio.

Ferie

L’impianto può essere sospeso per un periodo di ferie (solo a settimana intera) non superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg prima della fruizione.

Orario di apertura

Tutti gli impianti stradali di carburanti possono scegliere un proprio orario entro i seguenti:

fascia oraria dalle ore 5:00 alle 22:00;

orario minimo settimanale di 52 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l’orario minimo giornaliero di 9 ore e 30 minuti;

orario massimo settimanale di 65 ore rapportate su 5 giorni e mezzo, fermo restando l’orario massimo giornaliero di 12 ore.

Se viene effettuato un orario diversificato nel periodo invernale ed estivo, la decorrenza coincide con l’inizio e la fine dell’ora legale.

Nella giornata del sabato o in altro giorno della settimana è prevista l’apertura di sola mezza giornata, così regolamentata:

osservando un orario minimo di 4ore e 45 minuti e massimo di 5 ore;

in caso di chiusura pomeridiana l’apertura del mattino deve concludersi entro le ore 14:00;

nel caso di chiusura antimeridiana, l’apertura pomeridiana non può avvenire prima delle ore 13:00.

L’orario prescelto non può essere modificato prima di 3 mesi dall’ultima variazione.

Il “self-service” 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l’assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l’orario giornaliero di apertura e chiusura, nonché il turno di riposo infrasettimanale.

Orario attività complementari

Tutte le attività complementari facenti parte dell’area dell’impianto a servizio dell’automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell’automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l’orario dell’impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio Utf.

Gli impianti di lavaggio automatici funzionanti senza assistenza di apposito personale, anche con l’impiego di aspiratori automatici, lavajet, ecc…, possono funzionare anche oltre l’orario dei turni sopraindicati, entro i seguenti limiti:

giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21:00;

giorni festivi dalle ore 9:00 alle 21:00.

L’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui autorizzazione è stata rilasciata in deroga ai piani di settore (al titolare della licenza di esercizio Utf o, salvo loro rinuncia, ai titolari dell’autorizzazione petrolifera) osserva l’orario dell’impianto.

Attenzione: la Giunta regionale del Veneto (D.G.R. n.662 del 28/04/2015) ha abrogato l’obbligo della turnazione dell’apertura infrasettimanale, festiva e notturna degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

Gli impianti stradali di carburanti non sono più soggetti a vincoli di distanza e di superficie; al momento possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.

Non possono essere realizzati impianti di distribuzione carburanti in centro storico e nelle aree di interesse pubblico di quartiere (art. 38 N.T.A. del PRG).

Procedimento

La richiesta di autorizzazione, per apertura nuovo impianto o per ristrutturazione o trasferimento di un impianto esistente deve essere presentata contestualmente al permesso di costruire.

La messa in esercizio di un impianto nuovo, ristrutturato o trasferito è subordinata a collaudo da parte di apposita commissione.

Ogni 15 anni dal precedente collaudo occorre sottoporre l’impianto a nuova verifica.