RANDAZZO, MBONGO E BERGAMO: LANCI TRICOLORI PER ASSINDUSTRIA SPORT

Quattro medaglie portate a casa: bilancio esaltante per il club gialloblù ai Campionati italiani invernali di lanci a Mariano Comense. Rampazzo campione italiano master nel peso ad Ancona. Lissi e Agostinis convocati in rappresentativa veneta. Assindustria Sport da podio nelle classifiche di società di corsa campestre.

Poker tricolore. Non c’è che dire, anche questo fine settimana ha sorriso ai colori di Assindustria Sport, che torna dai Campionati italiani invernali di lanci di Mariano Comense rimpinguando la sua bacheca di allori nazionali.

Addirittura due le medaglie infilate al collo dalla ventunenne Margherita Randazzo, che ha centrato l’oro nella gara under 23 e, contemporaneamente, il bronzo nella classifica assoluta. Allenata da Roberto Bertolini, a sua volta giavellottista di alto livello, Margherita ha sfoderato il miglior lancio proprio all’ultimo tentativo, raggiungendo i 52.41 metri. Una bella soddisfazione per lei, che alterna gli allenamenti all’impegno da studentessa al terzo anno di Medicina dell’Università Milano Bicocca. «L’obiettivo era quello di realizzare una buona misura e vincere la gara promesse, però so di valere di più, per cui nelle prossime gare proverò a migliorare il personale», il suo commento a caldo.

Margherita ha gareggiato nella seconda giornata, che ha visto in pedana anche Taré Miriam Bergamo, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel disco promesse con la misura di 46.98 metri. La prima giornata in pedana aveva invece confermato il valore di Keren Mbongo, che nel martello bissa l’argento giovanile del 2023 con un lancio da 52.05 metri.

Queste le medaglie, in una rassegna che però saluta anche i piazzamenti a ridosso del podio di Anna Raimondi, quarta nel giavellotto giovanile con 41.25 metri, e Lucia Prinetti Anzalapaya, sesta nel martello assoluto con 57.27.

Nel weekend appena lasciato alle spalle, Assindustria Sport è stata presente in forze anche in molti altri appuntamenti. È di tinta tricolore anche la medaglia infilata al collo da Federico Rampazzo, che, nell’edizione più partecipata di sempre dei Campionati italiani indoor master, conquista l’oro nel getto del peso della categoria SM55 raggiungendo i 12.94 metri.

Rimanendo in sala, nella manifestazione dedicata ai cadetti al Palaindoor di Padova brilla lo sprinter Lorenzo Lissi, che domina i 200 in 23”48, con 4 decimi di distacco sul più diretto concorrente, ed è poi secondo nei 60 in 7”42. Piazza d’onore anche per Tommaso Agostinis nei 60 ostacoli, in 8”73: tutti e due, anche grazie a questi risultati, sono stati convocati per la rappresentativa veneta che domenica 3 marzo sarà impegnata ad Ancona nel classico appuntamento per selezioni regionali “Ai confini delle Marche”. Prestazione da podio, a Padova, anche un’altra atleta gialloblù, Martina Reggiani, terza nel triplo con 10.71 metri.

Per quanto riguarda la corsa campestre il Trofeo Grumolove, a Grumolo delle Abbadesse, ha concluso la stagione veneta del cross, assegnando i titoli regionali assoluti di società. Diversi i piazzamenti di livello per Assindustria Sport, sul terzo gradino del podio nel settore assoluto maschile con 255 punti, nel settore juniores con 165 e nel settore assoluto femminile con 107. A riprova di come la squadra sia compatta in ogni campo.



(Assindustria Padova)