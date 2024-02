Este: “In viaggio con il Piccolo Principe” – domenica 18 febbraio

Home Notizie “In viaggio con il Piccolo Principe” – domenica 18 febbraio

“A Teatro con Mamma e Papà”

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 – ore 16.00

FONDAZIONE TRG TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

Regia Luigina Dagostino

Con Claudio Dughera, Rossana Peraccio, Rebecca DeAndrea

Scenografia Claudia Martore

Costumi Monica Di Pasqua

Creazione luci Agostino Nardella

Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Marco Ferrero

FONDAZIONE TRG

In collaborazione con FONDAZIONE BOTTARI LATTES

nell’ambito del progetto Vivolibro – Il Piccolo Principe, Monforte d’Alba (CN)

Consigliato dai 5 anni

Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi.

Il Piccolo Principe è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De Saint- Exupéry, il suo autore,era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini.

Il suo è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora. Perché a ogni rilettura scopri cose nuove non solo del racconto, ma di te che lo stai leggendo.

È una storia semplice ma intensa rivolta ai bambini ma anche a ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino. Proprio da questa varietà di interpretazioni nasce lo spettacolo.

Racconta il viaggio del Piccolo Principe dall’asteroide B 612 alla Terra e l’incontro con i personaggi sparsi sul suo cammino: dall’aviatore precipitato con il suo aereo nel deserto del Sahara, al serpente che sarà l’ultimo che lo vedrà sulla terra. Sono questi intensi personaggi a mettere in scena l’amore, l’amicizia e il paradosso in cui vivono gli adulti. Lo fanno in modo grottesco e delicato rendendo lo spettacolo coinvolgente, ricco di situazioni poetiche e filosofiche, ma anche ironiche e divertenti, accompagnando con un tocco di modernità il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale per diventare una ricerca di quel Piccolo Principe che è in ognuno di noi.

Questo “classico per l’infanzia” ci incoraggia a fare qualcosa non sempre facile: vedere con il cuore, sentire in profondità, non fermarsi alle apparenze.

Condividi su:

(Comune di Este)