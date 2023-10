Un mare di trading card games

Lucca Comics & Games 2023

Il primo trading card game vide la luce nel 1993, proprio nell’anno in cui è nato anche Lucca Games: quale occasione migliore per festeggiare i due trentennali?

Celebriamo i trenta anni di Magic: The Gathering con la mostra Magic: The Gathering 30. Grimorio di una community in Palazzo Arnolfini, una Magic Alley che ospiterà ben 18 artisti di fama internazionale e tanti tavoli per giocare nel padiglione Carducci.

Disney Lorcana sarà al centro dell’enorme stand di Ravensburger Italia, dove verranno realizzate più di 1000 demo durante i cinque giorni di fiera. Sarà possibile provare il gioco e acquistare gli ormai introvabili starter deck e booster del First Chapter.

Anche Yu-Gi-Oh! celebra un importante anniversario: quello dei venticinque anni. Lo festeggia con la Legendary Collection – 25th Anniversary Edition, che sarà a disposizione del pubblico all’interno dello stand dedicato al celebre gioco da giovedì 2 novembre, sia per l’acquisto sia con gli eventi di release.

The Pokèmon Company porta a Lucca Comics & Games Pokémon Play Lab, un’esperienza coinvolgente e divertente per imparare a giocare a Pokémon Trading Card Game attraverso attività guidate adatte a tutti, indipendentemente dal livello di abilità e di familiarità con il titolo.

Star Wars: Unlimited sarà presentato all’interno di uno spazio dedicato di 80 mq nello stand Asmodee. Sarà possibile provarlo in anteprima, prima dell’uscita prevista per il prossimo anno.

Spazio anche per Flesh and Blood e One Piece Card Game.