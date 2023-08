Ucraina, attacco con droni nella notte su Kiev e Odessa

Abbattuti più di 10 veicoli aerei senza pilota lanciati contro la capitale. A Odessa in fiamme impianti stoccaggio grano. Zelensky: “A rischio sicurezza alimentare globale”Kiev, 2 ago. (Adnkronos/Dpa) – Nuovo attacco con droni delle forze russe contro Kiev e Odessa nella notte. Nella capitale sono 10 i velivoli kamikaze che sono stati abbattuti. “Gruppi di droni sono entrati a Kiev contemporaneamente da diverse direzioni. Tuttavia, tutti i bersagli aerei – più di 10 veicoli aerei senza pilota (UAV) – sono stati rilevati e distrutti in tempo dalle forze e dai mezzi di difesa aerea”, ha affermato Sergiy Popko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, aggiungendo che per l’attacco sono stati usati droni Shahed di fabbricazione iraniana.Nessuno è stato ucciso o ferito nell’attacco, ma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito che l’attacco ha causato danni in più distretti, compreso Solomyansky, che ospita un aeroporto internazionale. Nel distretto di Golosiivsky, “parti di un drone sono cadute nel parco giochi” e un incendio è scoppiato in un edificio non residenziale.

Droni russi hanno attaccato anche il porto e le strutture di stoccaggio del grano nel sud della regione costiera di Odessa. Stando a quanto riportato dal governatore regionale Oleh Kiper su Telegram, alcune di queste strutture hanno preso fuoco. Non sono state segnalate vittime. La Russia, sottolinea il Guardian nel riportare la notizia, ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture agricole e portuali dopo aver rifiutato di estendere l’accordo che aveva consentito l’esportazione di grano ucraino.

“I terroristi russi hanno attaccato ancora una volta i porti, il grano e la sicurezza alimentare globale”, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram, invitando la comunità internazionale a intervenire. “Il mondo deve reagire e la Russia può e deve essere fermata”, ha aggiunto Zelensky riferendosi agli attacchi che hanno deliberatamente distrutto i silos ucraini a Odessa. Zelensky ha anche elogiato le unità di difesa aerea ucraine per un’altra notte “eroica”, dopo che l’aviazione ucraina ha abbattuto 23 droni iraniani Shahed-136/131 puntati su Odessa. “Un’altra notte di guerra, un’altra notte della nostra eroica difesa aerea. Ci stiamo difendendo al massimo delle nostre capacità”, ha affermato il capo di Stato.

Il ministero della Difesa polacco ha confermato lo sconfinamento nello spazio aereo del paese di due elicotteri bielorussi. A riportarlo è l’agenzia di stampa polacca Pap, precisando che i due velivoli hanno attraversato il confine nella zona di Bialowieza, circa 250 chilometri ad est di Varsavia. Secondo il ministero gli elicotteri hanno volato a bassissima quota per non farsi rilevare dai radar. Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha ordinato di aumentare il numero di soldati e di rendere disponibili risorse aggiuntive, compresi elicotteri da combattimento, lungo il confine. La Polonia ha informato la Nato dell’incidente.

