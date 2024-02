Este: “Arte rievocativa – della tenzone del Palio dei 10 Comuni del Montagnanese” – dal 17 al 25 febbraio

Home Notizie “Arte rievocativa – della tenzone del Palio dei 10 Comuni del Montagnanese” – dal 17 al 25 febbraio

L’Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese e il Circolo Fotografico Euganeo, propongono la mostra “Arte Rievocativa” in programma nella sala “Pescheria Vecchia” dal 17 al 25 febbraio.

L’Associazione Palio dei 10 Comuni del Montagnanese, da quasi mezzo secolo organizza nel Vallo della Rocca degli Alberi a Montagnana, la manifestazione del Palio dei 10 Comuni. I vincitori delle tenzoni della manifestazione storica per eccellenza della Provincia di Padova, oltre a ricevere i “classici” premi storici della sfida costituiti il Mantello Rosso Scarlato, il Gallo e il Melone, vengono premiati anche con opere di noti artisti di fama nazionale ed internazionali come Pietro Annigoni, Raffele Minotto, Leo Borghi, Aligi Sassu, Tono Zancanaro, Delmo Veronese, Bruno Gorlato, Paolo Meneghesso, solo per citarne alcuni. Queste opere restano poi di proprietà dell’Associazione Palio, le quali con il passare degli anni hanno costituito la Pinacoteca del Palio. Fino al 2023, ossia dalla nascita dell’idea del Museo Diffuso del Palio dei 10 Comuni, questa ricchezza non è mai stata valorizzata.

(Comune di Este)