Comune di Padova: rinnovo dei protocolli operativi con Acegasapsamga Spa e Estenergy Spa per il sostegno dei cittadini economicamente disagiati

Il Comune di Padova e le Società AcegasApsAmga Spa ed EstEnergy Spa rinnovano la sottoscrizione di due Protocolli operativi al fine di sostenere i cittadini in condizioni di disagio economico nel pagamento delle utenze domestiche. Nello specifico i Protocolli permettono di ridurre e prevenire situazioni anche gravi che possono determinare la sospensione o la limitazione delle forniture di acqua, gas ed energia elettrica, servizi di prima necessità per le famiglie.

Si tratta di una preziosa collaborazione tra il Comune e le due Società, impegnate anche a contribuire allo sviluppo delle comunità in cui operano, divenuta prassi all’interno di un sistema sinergico di azioni volte a offrire un aiuto concreto alle persone economicamente svantaggiate, così da sostenerle, anche con la presa in carico di questi bisogni, in un percorso di autonomia.

I due Protocolli definiscono le procedure per il monitoraggio di eventuali situazioni debitorie di cittadini in carico al Servizio Sociale comunale, la gestione di sospensioni o limitazioni delle forniture per morosità, le modalità di rateizzazione del pagamento delle fatture di fornitura dei servizi in parola ottimizzando l’erogazione di specifici contributi economici.

“La sinergia con le Società AcegasApsAmga ed EstEnergy – sostiene l’assessora al sociale Margherita Colonnello – permette di sostenere concretamente tanti cittadini in difficoltà, considerato che la povertà e le situazioni di disagio economico e/o abitativo, più o meno temporaneo, coinvolgono sempre più anche nuovi soggetti non conosciuti o non ancora conosciuti dai Servizi Sociali, soggetti che, seppure con redditi medio bassi, non conoscevano difficoltà economiche sin prima della pandemia. Nel 2022 abbiamo seguito 316 casi riguardanti la fornitura di gas, 68 dell’acqua e ben 518 relativi all’energia elettrica. Questi Protocolli sono un tassello fondamentale nella costruzione di un Welfare sostenibile in cui tutti i soggetti coinvolti sono corresponsabili“.

Roberto Gasparetto, amministratore delegato di AcegasApsAmga: “AcegasApsAmga è al servizio del territorio e questo significa anche supportare le famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà economica, a maggior ragione quando si tratta di garantire ai cittadini beni essenziali come i nostri servizi. Per questo ci siamo fatti parte attiva nel rinnovo di questi protocolli tesi a rispondere alle esigenze dei cittadini a conferma della fattiva collaborazione e sinergia con l’Amministrazione comunale nell’interesse dei padovani in situazioni svantaggiate“.

Isabella Malagoli, direttore generale di EstEnergy: “Con questa iniziativa vogliamo dare un aiuto in più ai clienti che si trovino in difficoltà con i pagamenti delle bollette della luce e del gas. L’accordo, offre, infatti, ai servizi sociali comunali uno strumento ulteriore di protezione per i propri assistiti e consente ai clienti di contare su specifici piani di rientro a condizioni agevolate, senza applicazione di interessi, nonché abbuoni dei costi amministrativi di riattivazione dei contratti. Per il Gruppo Hera il confronto continuo con gli stakeholder del territorio e la tutela delle famiglie maggiormente in difficoltà è un impegno consolidato, che ha portato nel tempo alla firma di specifici protocolli d’intesa con moltissimi Comuni ed istituzioni locali nelle diverse aree in cui operiamo. La firma di oggi rappresenta il rinnovo di una proficua collaborazione con il Comune di Padova, territorio per noi storico e città a cui teniamo molto”.

