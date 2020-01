Almirante: M5S, il nostro imbarazzo è quello di Liliana Segre

Verona, 21 gen. (Adnkronos) – “La cittadinanza onoraria a una donna, vittima e testimone dell’olocausto, cioè del piu’ grave scempio e crimine che la storia moderna conosca, è e deve essere per un città, una precisa scelta di campo: quella che vede le istituzioni locali stare sempre dalla parte della nonviolenza, della pace e dei valori democratici e repubblicani. Come pensare che tutto questo possa essere conciliabile con celebrare con l’intitolazione di una via in memoria di un politico che non ha mai nascosto la sua provenienza fascista e la sua nostalgia di quel periodo sciagurato della nostra storia?”. Se lo chiedono i Consiglieri regionali veneti del M5S.

“Bene fa Liliana Segre a declinare a malincuore la cittadinanza onoraria di Verona. Male, molto male fa l’amministrazione delle città scaligera a coccolare nostalgici fascisti, mancando di rispetto alle vittime dell’olocausto, per coccolare qualche misero consenso”, concludono i Consiglieri regionali M5S Veneto.

