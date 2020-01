Sanità: Veneto, maxi investimento su urgenza, 147 nuove ambulanze (2)

(Adnkronos) – Il rapporto sull’attività 2019 del Suem 118 indica numeri stupefacenti. Le oltre mille missioni quotidiane effettuate l’anno scorso partono da 128 basi, e sono rese possibili da 226 mezzi operativi al giorno, dei quali 142 H24 e 84 H12. Di questi, ben 123 sono ambulanze di soccorso avanzato con infermiere a bordo, pari a una ambulanza ogni 39 mila abitanti rispetto allo standard ministeriale che indica una ogni 60 mila. Ogni giorno, inoltre, 48 medici si trovano in attività a bordo di un’auto medica o di un’ambulanza.

“A significare la qualità del personale di soccorso – fa notare l’Assessore alla Sanità Manuela Lanzarin – va osservato che, in Veneto, in oltre il 70% degli interventi di soccorso è presente un infermiere, e nel 15% anche un medico. Ciò non accade in nessun’altra parte d’Italia. Nella maggior parte delle Regioni, infatti, la stragrande maggioranza dei soccorsi sono svolti da personale di qualifica inferiore, fino a punte dell’89% tra volontari e operatori socio sanitari”.

Il parco mezzi di esclusiva proprietà delle Ulls, cui vanno aggiunti i mezzi in convenzione, schiera 33 automediche, 91 ambulanze di soccorso, 76 ambulanze di trasporto, 9 idroambulanze, 10 veicoli speciali, 3 centrali operative mobili e 4 carrelli per grandi emergenze. Su base provinciale, la Centrale Operativa di Belluno ha gestito nel 2019 56.028 chiamate ed effettuato 10.342 missioni; Padova 103.068 chiamate e 80.964 missioni; Rovigo 62.878 chiamate e 21.896 missioni, Treviso 107.343 chiamate e 56.529 missioni, Venezia 91.442 chiamate e 93.978 missioni, Vicenza 114.246 chiamate e 36.919 missioni, Verona 134.665 chiamate e 68.982 missioni. In totale, si tratta di 669.670 chiamate e 369.610 missioni.

