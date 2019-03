Minoranze: al via progetto ue tra veneto, fvg e slovenia per valorizzare cimbri, ladini e friulani (2)

(AdnKronos) – Al Veneto spettera raccogliere e rielaborare i contenuti linguistici e culturali con strumenti ICT realizzare la piattaforma multimediale e un’applicazione digitale con mappe geografiche georeferenziate: tutte attivita propedeutiche all’allestimento dei quattro centri multimediali e all’avvio degli itinerari tematici.

Oltre alla Regione Veneto, che gestira 500 mila euro del budget complessivo del programma, i partner del progetto sono la Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada, il GAL Venezia Orientale, la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Unione italiana in Slovenia, la Comunita autogestita costiera della nazionalita italiana in Slovenia, l’Unione regionale economica slovena, la Camera per il turismo e l’ospitalita della Slovenia. Capofila del progetto e l’Unione italiana di Capodistria.

