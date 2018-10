Grande guerra: il 4 novembre a vicenza l’evento conclusivo celebrazioni centenario (2)

(AdnKronos) – “Si tratta di una ricorrenza importante per Vicenza e per il territorio che nei prossimi giorni, a cento anni esatti dalla conclusione della prima guerra mondiale, ricordera, con vari eventi a carattere militare e civile, le vittime di un conflitto che ha segnato in modo significativo la storia e lo sviluppo della comunita vicentina – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. Rappresentando, di fatto, l’evento conclusivo delle iniziative a celebrazione del Centenario della Grande Guerra, abbiamo voluto dedicare una lapide ai Caduti della prima guerra mondiale che sara collocata nella Loggia del Capitaniato. Abbiamo, inoltre, curato la riproduzione, in un limitato numero di copie, della pubblicazione “Elenco dei Vicentini Caduti in Guerra” stampata a Vicenza nel 1924 e conservata nella Biblioteca del Musei Civici di Vicenza, a ricordo dei morti e dispersi durante la guerra del 1915-1918″.

Il prefetto Umberto Guidato ha sottolineato il particolare carattere della cerimonia che si pone a conclusione di una lunga serie di iniziative per il Centenario della Prima Guerra Mondiale. Ha ribadito, inoltre, l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni cosi da avvicinarle al tema della Grande Guerra ed educarle alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del nostro Paese.

Il generale di brigata Giovanni Pietro Barbano, direttore del CoESPU, ha ricordato come il conflitto ha segnato in modo devastante il territorio vicentino. Ha spiegato, poi, che il CoESPU sara responsabile dell’organizzazione della cerimonia militare che si terra domenica 4 novembre in piazza dei Signori e che vedra coinvolti i carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza e del gruppo carabinieri Forestale di Vicenza oltre che i militari del 7 reggimento di Belluno. Ha concluso dicendo che al termine della cerimonia militare alcuni studenti del Liceo Lioy di Vicenza leggeranno alcune lettere spedite dai militari al fronte durante il primo conflitto mondiale.

