Natale insieme al gruppo Anap

Far parte del Gruppo Anap e di Confartigianato Imprese Padova significa anche trascorrere momenti speciali insieme. Le feste di Natale in casa Confartigianato iniziano con il grande pranzo che si terrà sabato 13 dicembre 2025.

Il programma

Ore 10.00 Santa Mess a nella Basilica di Sant’Antonio a Padova celebrata da Padre Antonio Ramina, Rettore della Basilica Pontificia

Ore 12.30 Pranzo presso il Ai Gelosi a Valprotto di Quinto Vicentino. Durante il pomeriggio intrattenimento musicale e sottoscrizione a premi di beneficienza.

Orari Pullman

ABANO TERME – Piazza mercato – 8,45

ALBIGNASEGO – Piazza mercato ore 9.00

CADONEGHE – Mobilificio Vicentini – 8,30

CAMPODARSEGO – Piazzale Chiesa ore 8.15

CAMPOSAMPIERO – Sede Confartigianato, Via Palladio – 8,10

CITTADELLA – Stazione Ferroviaria ore 8.10

CONSELVE – Hotel Oasi – 8.30

ESTE – Sede Confartigianato, via Brunelli ore 8.30

LEGNARO – Fermata Sita – 8,40

LIMENA – Sede Confartigianato, Via B.A. da Limena, ore 8.45

MASERA’ – Fermata Sita – 8,50

MONSELICE – Park dietro Chiesa del Redentore, ore 8.45

MONTAGNANA – Parcheggio V.le Stazione – 8,15

PADOVA – Stazione corriere Sita – 9,00

PADOVA – Davanti caserma VV.FF. – ore 9.15

PIAZZOLA SUL BRENTA- Piazza Camerini – 8,30

PIOVE DI SACCO – Hotel Florida – 8,30

PONTE DI BRENTA – Stazione Carabinieri – 9,00

SARMEOLA – Fermata Sita – OPSA – 9,15

TENCAROLA – Piazzale Chiesa – 9,00

VIGONZA – Davanti Municipio – 8,50

Come aderire

Per partecipare alla Festa di Natale 2025 ai soci di Confartigianato Padova e ANAP è richiesto un contributo a persona pari a € 35,00. Per i familiari e non soci, il contributo richiesto è di € 45,00 a persona.

Chi intende partecipare dovrà dare la propria adesione presso la sede di Confartigianato più vicina, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, versando la quota indicata. Il trasporto in pullman è a carico di Anap Adesioni entro giovedì 4 dicembre, salvo esaurimento prima dei posti disponibili.

Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Per maggiori informazioni

(Confartigianato Imprese Padova)