Sterminò la famiglia a fucilate, in fuga Elia Del Grande: killer della ‘strage dei fornai’

﻿ Elia Del Grande, condannato per la ‘strage dei fornai’ del 1998 a Cadrezzate, è evaso dalla casa-lavoro di Castel Franco Emilia, Modena, facendo perdere le proprie tracce. Oggi 49enne, l’uomo venne condannato prima all’ergastolo, pena poi ridotta a 30 anni, per aver ucciso padre, madre e fratello il 7 gennaio 1998 a Cadrezzate (Varese), quando aveva 22 anni.

Del Grande è uscito dal carcere dopo averne scontati 25. Era stato collocato nella casa-lavoro in provincia di Modena, dove sarebbe dovuto rimanere per sei mesi fino a nuova valutazione, perché ritenuto socialmente pericoloso dai giudici di Sorveglianza. Le ricerche dell’uomo si concentreranno probabilmente in Sardegna e nel Varesotto.

L’uomo è evaso calandosi “dal muro di cinta con una rudimentale fune, ricavata dall’unione di diversi fili elettrici”, riferiscono Giovanni Battista Durante, Segretario Generale Aggiunto del Sappe e il segretario nazionale Francesco Campobasso, che parlano di “evasione rocambolesca” per un “soggetto ritenuto pericoloso”.

L’allontanamento dalla casa di reclusione “denota la scarsa sicurezza della struttura, dove convivono detenuti ed internati. Gli internati presenti sono 45 e i detenuti 40, un’ingiustificata e ingiustificabile promiscuità, trattandosi di soggetti con caratteristiche completamente diverse che richiedono anche una gestione altrettanto diversa. Tale promiscuità non consente di garantire la sicurezza richiesta, anche alla luce delle carenze di personale presenti nell’istituto – sottolinea il sindacato – La forza operativa dovrebbe essere di oltre 100 unità, invece è di 62”.

(ADNKRONOS)