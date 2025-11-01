Sonepar Padova torna alla Kioene Arena per la sfida con Grottazzolina

Dopo due trasferte consecutive a Trento e Perugia, la Sonepar Padova torna a giocare davanti al proprio pubblico. Domenica 2 novembre, alle ore 17.00, la Kioene Arena ospiterà la sfida tra i bianconeri e la Yuasa Battery Grottazzolina, valida per la quarta giornata di regular season della SuperLega Credem Banca.

Sarà un confronto importante per entrambe le formazioni, reduci da un avvio di campionato intenso. Padova, dopo la vittoria all’esordio contro Cuneo e le due impegnative gare esterne, cercherà di sfruttare il ritorno in casa per ritrovare continuità e punti preziosi. Grottazzolina, dall’altra parte della rete, sarà un avversario insidioso, contro cui serviranno pazienza, compattezza e lucidità nei momenti chiave.

“Queste prime tre giornate sono volate”, commenta coach Jacopo Cuttini. “Abbiamo giocato tanto in pochi giorni e siamo già alla quarta giornata. È sempre utile confrontarsi con squadre di alto livello come Trento e Perugia: queste sfide ci servono per crescere e abituarci ai ritmi della SuperLega. È chiaro che non abbiamo ancora avuto molto tempo per lavorare in modo specifico, ma stringiamo i denti e andiamo avanti”.

Sulla gara di domenica, il tecnico bianconero aggiunge: “Mi aspetto una battaglia, da entrambe le parti. Grottazzolina è una squadra determinata, e l’anno scorso la gara a Padova fu combattuta dall’inizio alla fine. Probabilmente sarà una partita anche nervosa, come quella con Cuneo all’esordio: dovremo essere pronti ad affrontare ogni tipo di difficoltà e, se qualche arma non dovesse funzionare, dovremo essere bravi a trovare soluzioni alternative”.

Dopo il turno infrasettimanale di Perugia, la squadra ha potuto lavorare solo per brevi sessioni. “Con questi ritmi il tempo è poco”, prosegue Cuttini. “Ci siamo concentrati su ciò che dipende più da noi che dall’avversario, analizzando le partite con Trento e Perugia per individuare gli aspetti su cui migliorare”.

Anche Davide Gardini sottolinea la crescita del gruppo: “Sono state settimane complicate, con partite molto impegnative. Abbiamo affrontato squadre di grande livello, cercando sempre di esprimere il nostro meglio. Ora ci attende una partita importante contro Grottazzolina: abbiamo avuto pochi giorni per prepararci, ma da queste gare abbiamo tratto spunti positivi che ci aiuteranno domenica”.

Sulle sensazioni del ritorno alla Kioene Arena, Gardini aggiunge: “Sarà una partita intensa, ma anche molto stimolante. Grottazzolina sa quanto conti questo scontro e avrà voglia di fare bene. Hanno giocatori che possono metterci in difficoltà, ma anche noi abbiamo le nostre armi. Vogliamo partire subito con aggressività, e giocare in casa è sicuramente un grande aiuto: il calore del nostro pubblico potrà darci una spinta in più”.

Infine, un messaggio condiviso da squadra e allenatore al pubblico padovano: “Il sostegno dei nostri tifosi sarà fondamentale”, conclude coach Cuttini. “Conosciamo la forza del tifo padovano e quanto conti giocare alla Kioene Arena”. Gardini ribadisce: “Speriamo di avere un grande tifo. Vogliamo far divertire il nostro pubblico e regalare una bella serata di pallavolo”.

Sonepar Padova su Radio Veneto24. La sfida di domenica contro Grottazzolina sarà trasmessa in diretta su Radio Veneto24 all’interno del programma “Diretta Sport24”, con il commento live dell’incontro.

Biglietti per assistere alla sfida Sonepar Padova – Yuasa Battery Grottazzolina. Link: https://www.pallavolopadova.com/biglietti/.

