Sala Stampa Padova-Südtirol, Bortolussi: “Il merito è di tutti, cerco di pormi obiettivi a breve termine e migliorare sempre”

Mattia Bortolussi nel post Padova-Sudtirol:

Vi ha messo in difficoltà giocare tre partite in sei giorni? Come hai preso il fatto di non giocare? Con Seghetti come ti sei trovato?

Anche questa volta è stata una partita dura, al termine di tre gare molto complicate. Oggi lo vedo come un punto guadagnato contro una squadra importante. Dobbiamo essere pronti a giocare spesso, non sarà l’ultima volta che avremo questi ritmi. Ringrazio Voltan, il nostro match analyst, e tutto lo staff che ci aiuta a capire le scelte migliori nei diversi momenti: i rigori sono situazioni che studiamo, e oggi ho calciato diversamente da altre volte — il merito è di tutti. Io rispetto sempre le scelte del mister e quando vengo chiamato in causa mi faccio trovare pronto. È importante lavorare a testa bassa e cercare di fare sempre meglio. Con Seghetti mi sono trovato molto bene: è un giocatore che spacca le partite e può darci una grande mano.

Sapevi di non giocare titolare?

No, il mister ci comunica tutto all’ultimo e non me l’aspettavo, ma rispetto le sue scelte.

A chi hai dedicato il gol? Ti abbiamo visto indicare qualcuno dopo il rigore.

Ho dedicato il gol a mio papà, ad alcuni amici e ai miei cugini che erano presenti oggi allo stadio.

Se arrivasse qualche offerta? Visto come stai giocando non possiamo escluderlo…

Pensiamo al campo. Il mercato è appena finito e non ho nemmeno pensato a questa possibilità.

C’è una tua foto con la fascia da capitano mentre calci e segni il rigore: sei capocannoniere della Serie B, ci avresti creduto?

Mi piace pormi obiettivi a breve termine e guardare al presente, non ragiono molto sul futuro o sul passato. Dunque no, non ci pensavo proprio: mi piace lavorare giorno per giorno.

A 29 anni sei per la prima volta capocannoniere della Serie B: come mai, secondo te, questo grande momento arriva solo ora?

La vita e il calcio sono così. Non so perché sono arrivato solo ora in B, ma cerco di godermi il momento e lavorare giorno per giorno. Ci siamo conquistati tutti insieme, lo scorso anno, questa grande opportunità.

(Calcio Padova)