Israele: “Non sono di ostaggi gli ultimi corpi consegnati da Hamas”

L’esercito israeliano rende noto oggi che non sono di ostaggi i tre corpi che la notte scorsa Hamas ha consegnato tramite la Croce Rossa. Si è arrivati a questa determinazione una volta completato il processo di identificazione da parte dell’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, riporta il Times of Israel.

I corpi di 11 ostaggi sono ancora detenuti dal gruppo terroristico nella Striscia. Venerdì sera la Croce Rossa ha dichiarato di aver trasferito in Israele i resti parziali di tre corpi da Hamas a Israele.

Germania e Giordania: “Forza internazionale a Gaza deve avere mandato Onu”

La Germania e la Giordania affermano che la forza di stabilizzazione internazionale che dovrebbe sostenere una futura polizia palestinese a Gaza, secondo il piano di Donald Trump per la governance post guerra nella Striscia, deve avere un mandato Onu.

“Tutti siamo d’accordo su fatto che per fare in modo che la forza di stabilizzazione sia efficace nel svolgere il suo lavoro debba avere un mandato del Consiglio di Sicurezza”, ha detto il ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, parlando oggi alla conferenza del Manama Dialogue in Bahrain, insieme all’omologo tedesco Johann Wadephul che, anche ha sottolineato come la forza avrà bisogno di “una chiara base nel diritto internazionale”.

“Noi comprendiamo che questo sia di massima importanza per quei Paesi che potranno essere disposti a mandare truppe a Gaza e per i palestinesi, anche la Germania vuole vedere un chiaro mandato per la missione”, ha aggiunto il ministro degli Esteri tedesco. Riguardo al fatto che la Giordania non invierà proprie forze nella Striscia, Safadi ha detto “siamo troppo vicini al problema e non possiamo dispiegare truppe a Gaza”.